Saône-et-Loire Lalheue . Vente directe de produits bio et de la ferme Visite libre de la ferme (réponse à vos questions)

Jeux et animations (Chamboule tout, course en sac, tour de calèche, pêche aux poissons)

Spectacle Lulu magicien 11h00 à 16h00

Buvette / crèpes

Hachis Parmentier (sur réservation à la ferme de papa)

Marché de producteur (propositions d’entrées, de fromage et desserts) contact@lafermedepapa.fr https://www.lafermedepapa.fr/ La ferme de Papa 8B Route de Laives Lalheue

