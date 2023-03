Journées européennes du patrimoine : exposition artistique et visite dans les jardins de l’Alisier blanc La ferme de l’Alisier blanc Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-Loire

Journées européennes du patrimoine : exposition artistique et visite dans les jardins de l’Alisier blanc La ferme de l’Alisier blanc, 16 septembre 2023, Beaulieu-sur-loire. Journées européennes du patrimoine : exposition artistique et visite dans les jardins de l’Alisier blanc 16 et 17 septembre La ferme de l’Alisier blanc Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les jardins de la ferme de l’Alisier blanc accueillent les oeuvres de Christiane Vereecke (peintre), Marie-Chantal Quèvre (photographe) et Philippe Wiecek (photographe). Une visite guidée des jardins sur le thème à la découverte des basilics aura lieu à 10 h 30 et 15 h 00, les 16 et 17 septembre. Il n’y a pas de visite libre des jardins. Pour tout renseignement, merci de contacter le 07 81 69 37 81 et 07 49 82 82 33.

La ferme de l'Alisier blanc 10 chemin de la Croix Saint Martin à Etang (lieu-dit), Beaulieu-sur-loire

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

