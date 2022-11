Visites guidées des jardins de la ferme de l’Alisier blanc La ferme de l’Alisier blanc, 5 février 2023, Beaulieu-sur-loire.

Visites guidées des jardins de la ferme de l’Alisier blanc 5 février – 31 décembre 2023 La ferme de l’Alisier blanc

La ferme de l’Alisier blanc 10 chemin de la Croix Saint Martin à Etang (lieu-dit), Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire

Du florager au potager en passant par le verger et le jardin Zen, vous allez découvrir le monde merveilleux des jardins en terrasse de la ferme de l’Alisier Blanc. Cultivés, entretenus dans un total respect de la nature, ils sont à la fois fleuris, productifs et attractifs pour la faune indigène et en particulier les insectes. Vous serez guidé par Marc Knaepen, botaniste, journaliste et écrivain. Il a aussi animé une séquence « SOS JARDINS » pendant 15 ans dans l’émission télévisée belge « Jardins et Loisirs. Passionné et passionnant, il vous dévoilera trucs et astuces pour un jardin de toute beauté. Sur réservation au 07 81 69 37 81. Au programme : 17 -18 septembre, découvrir les plantes aromatiques et leur culture – 15-16 octobre, trucs et astuces pour réussir ses plantations automnales.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

