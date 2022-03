La Ferme de La Prêtrerie, s’invite au Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin Bureau d’Information Touristique 20 place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

Dans le cadre du programme d’animation « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! » Venez découvrir l’une de nos nouveautés dans la boutique par Sud Vienne Poitou : Les produits « Mamie Syl », confitures, purées et veloutée à base de potimarron. Conditions sanitaires : Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation. Pour plus d’information contacter nous au 05 49 91 11 96

Pas d’inscription, Gratuit

2022-04-13T10:30:00 2022-04-13T12:30:00

