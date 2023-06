Séjour Grand air et patrimoine la ferme de Hooge Moote Ghyvelde, 10 juillet 2023, Ghyvelde.

Séjour Grand air et patrimoine 10 – 14 juillet la ferme de Hooge Moote 250 € par jeune

Le séjour aura lieu du 10 au 14 juillet 2023 au camping de la Hooghe Moote à Ghyvelde,dans la région limitrophe des Hauts de France, situé à proximité de la frontière belge et du littoral. L’hébergement se fera en toile de tente. Pour la restauration, un traiteur a été sollicité. Il confectionnera les repas à base de produits frais dans le respect des mesures d’hygiène en vigueur (chaine courte).

Ce séjour s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 17 ans venant du quartier prioritaire du Verbeau et du quartier veille active Émile Schmit de Châlons-en-Champagne. Les jeunes ciblés ont un quotient familial inférieur à 1500 et sont potentiellement en décrochage scolaire.

Les objectifs éducatifs du projet sont en cohérence avec les travaux appliqués en 2023 dans les accueils de loisirs des deux centres sociaux et culturels concernés :

→ Favoriser l’autonomie, la mobilité et l’apprentissage de la citoyenneté,

→ Développer le goût d’apprendre, d’apprendre autrement et la réussite éducative.

la ferme de Hooge Moote 188 route d’Uxem, 59254 GHYVELDE Ghyvelde 59254 Ghyvelde Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 21 62 28 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 68 54 54 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00

séjour nord

La ferme de Hooge Moote