Hauts-de-Seine Portes ouvertes de La Ferme de Clamart La ferme de Clamart Clamart, 16 septembre 2023, Clamart. Portes ouvertes de La Ferme de Clamart 16 et 17 septembre La ferme de Clamart Tout au long du week-end, portes ouvertes et découverte des animaux de la Ferme de Clamart dans le parc de la Maison Blanche (nourrissage des poules et des lapins).

Autour du Patrimoine Vivant, les enfants, artistes en herbe, seront invités à faire des croquis des animaux de la Basse-Cour en utilisant différents médiums. La ferme de Clamart 28 rue Gabriel Péri 92140 Clamart

