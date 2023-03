De ferme en ferme : visite de la Ferme de Cabrières La ferme de Cabrières, 29 avril 2023, Lambesc Bureau municipal du Tourisme de Lambesc Lambesc.

De ferme en ferme : visite de la Ferme de Cabrières

2023-04-29 – 2023-04-30

C’est une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les savoir-faire et les pratiques agricoles de chacun au travers de visites guidées, de dégustations et de nombreuses animations.



Organisé par le GR CIVAM PACA, avec l’appui de Agribio04 et Agribio 06, le but est d’encourager les liens entre producteurs et consommateurs, mais aussi de sensibiliser un large public à une agriculture respectueuse de l’environnement et à une alimentation saine et durable.



L’événement est coordonné en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et plusieurs circuits s’organisent sur les départements suivants :

– Vaucluse

– Alpes-Maritimes

– Alpes de Haute Provence

– Bouches du Rhône



A la Ferme de Cabrières, vous pourrez découvrir la production de petits fruits rouges, déguster les délicieux sorbets et autres confitures produits sur place et participer aux animations prévues pour les enfants !

Le temps d’un week-end, les producteurs participants, engagés dans une démarche d’agriculture durable, ouvrent gratuitement les portes de leur ferme au grand public.

lafermedecabrieres@gmail.com https://www.defermeenferme.com/participant-1491-la-ferme-de-cabri%C3%88res

