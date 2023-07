Atelier artistique Tissage Nouage Impression – Festival Des Fils et des Mots La ferme de Brouage La Gripperie-Saint-Symphorien Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Gripperie-Saint-Symphorien Atelier artistique Tissage Nouage Impression – Festival Des Fils et des Mots La ferme de Brouage La Gripperie-Saint-Symphorien, 26 juillet 2023, La Gripperie-Saint-Symphorien. Atelier artistique Tissage Nouage Impression – Festival Des Fils et des Mots 26 juillet – 30 août, les mercredis La ferme de Brouage 8 places par atelier Ateliers artistiques (technique du tissage, nouage, impression textile) animés par l’artiste plasticienne Camille Mugnier.

Une belle occasion pour observer la nature, créer ensemble dans le cadre champêtre de la ferme , et découvrir l’atelier de Camille

Mercredi 2 août : atelier tissage et théâtre en présence de la metteur en scène Catherine Vrignaud Cohen, en lien avec le spectacle Chambre 2, qui aura lieu le 2 août à 19h La ferme de Brouage 23 Grande Rue, 17620, La Gripperie-Saint-Symphorien La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0672418957 https://www.lafermedebrouage.fr/ https://www.facebook.com/lafermedebrouage;https://www.instagram.com/lafermedebrouage/ [{« type »: « email », « value »: « hanh@lafermedebrouage.fr »}] La ferme de Brouage est un lieu d’agroécologie et de transition. Parkings sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T11:30:00+02:00

