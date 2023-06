Le rendez-vous des producteurs bio La ferme de Borde Bio Toulouse, 9 juin 2023, Toulouse.

Le rendez-vous des producteurs bio Vendredi 9 juin, 16h00 La ferme de Borde Bio Entrée libre

Venez assister à une rencontre exceptionnelle entre deux producteurs bio ! La Ferme de Borde Bio a le plaisir d’accueillir la Ferme du Halicot le 9 juin de 16h00 à 19h00. Joignez-vous à nous pour rencontrer et soutenir une éleveuse passionnée et engagée. Le Gers et sa volaille de caractère s’invitent à Toulouse. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance en contactant Isabelle au numéro suivant : 06.88.33.68.63. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir des saveurs authentiques tout en soutenant une agriculture respectueuse de l’environnement. Rendez-vous à la Ferme de Borde Bio le 9 juin !

La ferme de Borde Bio 79 chemin des Izards 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.88.33.68.63 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T16:00:00+02:00 – 2023-06-09T19:00:00+02:00

Marché volailles

Isabelle Moulis