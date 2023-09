Automne à la ferme : La ferme Bon’o’venture La Ferme de Bon’o’venture Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 29 octobre 2023, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac,Dordogne

L’Automne à la ferme se déroulera du 7 au 29 octobre 2023. A cette occasion la ferme Bon’o’venture vous ouvre ses portes..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

La Ferme de Bon’o’venture les landes de la salvetat

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’Automne à la ferme will take place from October 7 to 29, 2023. On this occasion, the Bon’o’venture farm opens its doors to you.

L’Automne à la ferme tendrá lugar del 7 al 29 de octubre de 2023. La granja Bon’o’venture abrirá sus puertas para la ocasión.

Der Herbst auf dem Bauernhof findet vom 7. bis 29. Oktober 2023 statt. Zu diesem Anlass öffnet der Bauernhof Bon’o’venture seine Türen für Sie.

