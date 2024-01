Opération : Bonnes pratiques écologiques LA FERME DE BERQUE Nampteuil-sous-Muret, lundi 15 juillet 2024.

Opération : Bonnes pratiques écologiques Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 15 – 28 juillet LA FERME DE BERQUE Départ en bus région ile de france

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T07:30:00+02:00 – 2024-07-15T22:30:00+02:00

Fin : 2024-07-28T12:00:00+02:00 – 2024-07-28T12:30:00+02:00

Le séjour est organisé à Nampteuil sous muret, ville située à 167 km de Paris dans l Aisne.

Le séjour s’adresse à des enfants, des adolescentes de douze à seize ans, encadrés par des animateurs diplômés.

Ce séjour se déroulera en Juillet 2024

L’hébergement et la restauration seront organisées dans un gîte, les conditions de sécurité, seraont appliquées et respectées.

L’ensemble du groupe sera sous la responsabilité d’un directeur et des animateurs.

Un assistant sanitaire encadrera également le groupe.

Le séjour sera organisé en concertation avec les équipes pédagogiques, qui ont participé à l’élaboration du projet éducatif du séjour.

Ce séjour doit aider les enfants à comprendre la société civile, dans toute sa complexité en leur donnant les outils pour se repérer dans la vie, mais aussi pour comprendre et réagir à l’actualité nationale et internationale.

Aider les enfants à se construire comme futurs citoyens, responsables et acteurs de leur avenir, c’est également une des finalités de ce projet. Dans

ce cas il faudra que toutes nos actions éducatives s’attachent à faire connaître aux enfants leurs droits mais aussi leurs devoirs.

Attractions proches culturelles

– Basilique de Soissons

Les quatre volets de la mission que tous les animateurs intégreront durant le séjour de Octobre :

Social

• En luttant contre les inégalités

• En aidant au développement de l’individu au sein du groupe

• En favorisant les responsabilités de chacun

Culturel

• En permettant l’accès de tous les enfants au progrès scientifique et technique, aux différentes formes d’art et de culture

• En développement les moyens d’expression et de création, le sens critique

• En favorisant l’ouverture sur le monde, sa nation et sa ville.

Sports

• En sensibilisant les enfants à l’hygiène, à la santé et à la sécurité

• En développement leur sens et les capacités physiques

• En aidant à l’épanouissement du corps par la pratique d’activités variées

Connaissances

• Le developpement durable

• Les langues étrangères.

• L’expression écrite et orale

Tous les membres d’encadrement sont diplômés, les options pédagogiques des encadrants sont conformes au projet éducatif.

Toutes les activités sont encadrées sous la responsabilité du directeur, par des éducateurs ou animateurs diplômés et spécialisés,

Les activités sont adoptées à l’âge des enfants ou adolescents.

L’APPC choisie ses implantations par la richesse du milieu environnementale et la proximité des activités.

L’hébergement répond aux normes sanitaires et de sécurité en vigueur.

LA FERME DE BERQUE 6 RUE DU PONTCEAU 02200 Nampteuil-sous-Muret 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « appc@appcasso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0970973251 »}]

SEJOUR MUSEE