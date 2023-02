Rilke – Je n’ai pas de toit qui m’abrite, et il pleut dans mes yeux… La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt, 10 mars 2023, Guyancourt.

Rilke – Je n’ai pas de toit qui m’abrite, et il pleut dans mes yeux… Vendredi 10 mars, 14h15, 20h30 La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt

sur réservations

les arpenteurs de l’invisible – Florian Goetz et Jérémie Sonntag

La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt 1, place de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Un jeune homme, seul, errant dans la ville, parle… Heurté par l’agitation du monde, il vibre et dérive dans les méandres de sa solitude qu’il découvre poétique…

Sur scène, s’entremêlent poèmes, extraits des Cahiers de Malte Laurids Brigge, vidéos et musique : un spectacle sensitif où la raison laisse place au lâcher prise et à l’errance dans l’oeuvre de Rainer Maria Rilke…

“Un magnifique solo ! Jérémie Sonntag se place à l’endroit juste, là où la création poétique semble s’élaborer et jaillir. ” Télérama TT

“C’est tout simplement beau, très beau, à voir comme à entendre.” Marianne

“Florian Goetz et Jérémie Sonntag font surgir la modernité d’une écriture qui n’en finit pas d’interroger notre humanité.” L’Humanité

“Un spectacle de poésie et de chair. ” Philosophie magazine

“Un spectacle hypersensible et touchant magnifiquement mise en scène.” Sceneweb

“Jérémie Sonntag, magnifique de justesse et de simplicité !” I/O Gazette

” Envoûtant et superbement incarné. Une proposition de qualité, à la fois belle, exigeante, complexe, forte et accessible” Fousdetheatre.com

“Heureusement que des spectacles comme celui-ci existent.” Un fauteuil pour l’orchestre

ADAPTATION Jérémie Sonntag et Florian Goetz, d’après Les Cahiers de Malte Laurids Brigge et l’oeuvre de R.M. Rilke

MISE EN SCÈNE Florian Goetz et Jérémie Sonntag

DISTRIBUTION Jérémie Sonntag

PRODUCTION Les arpenteurs de l’invisible

CORÉALISATION Le Théâtre Dunois, La Loge, le Lucernaire

AVEC LE SOUTIEN de la Mairie de Paris, de la Spedidam et du Festival Rilke

AIDES À LA RÉSIDENCE le Théâtre Paris Villette – dans le cadre des Plateaux Solidaires (Arcadi), la Fondation du Château Mercier – Sierre (Suisse), le Théâtre de Fontenay le Fleury, le Plessis – Théâtre Gabriel Monnet

REMERCIEMENTS Arcal, Délégation permanente de la Suisse auprès de l’Unesco, Délégation permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Unesco, Musée Rodin, Mairie de Nancy, Goethe Institut

Les arpenteurs de l’invisible sont artistes associés à la Ferme de Bel Ébat – Guyancourt et au Théâtre Antoine Watteau – Nogent sur Marne.



© Gilles Rammant