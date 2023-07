L’iniZio La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 30 mars 2024, Guyancourt.

L’iniZio Samedi 30 mars 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 6,25 €

Compagnie Chriki’Z

Chorégraphie : Amine Boussa

Lumières : Nicolas Tallec

Musique : Romain Serre

Regard complice : Farid Berki

Avec : Jeanne Azoulay, Damien Bourletsis, Amine Boussa, John Martinage, Agnès Sales

S’inspirant de la Genèse de Michel Ange, le chorégraphe Amine Boussa, dresse une réflexion sur l’Homme, le sens du collectif et l’individualisme. Dans ce récit de la création, les corps s’éveillent à la danse et à la vie. Mais comment être soi-même au sein du groupe et réinventer le vivre ensemble ?

Dans cette pièce chorégraphique, chacun des cinq danseurs goûte la liberté de s’exprimer dans la danse Hip-hop, jouant entre sa grande maîtrise technique et son ouverture à de nombreuses inspirations.

https://youtu.be/RaCDoqkb6VE

Amine Boussa a laissé libre cours à ces singularités qui se croisent, s’entrechoquent ou se caressent dans une magnifique galerie de portraits. (…) l’humanité germe sous nos yeux et c’est fascinant – radiopluriel.fr

La pièce a reçu le prix de la critique Other View au KingsFestival de Novgorod (Russie) en 2019.

Dans le cadre du Week-end Hip-Hop, en partenariat avec la Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, coordination artistique d’Iffra Dia.

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/RaCDoqkb6VE »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:00:00+01:00

hip-hop danse