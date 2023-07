PERSONNE N’EST ENSEMBLE, SAUF MOI La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 26 mars 2024, Guyancourt.

PERSONNE N’EST ENSEMBLE, SAUF MOI Mardi 26 mars 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Compagnie Amonine

Texte et mise en scène : Cléa Petrolesi

Scénographie : Margot Clavières

Musique : Noé Dollé

Chorégraphie : Lilou Magali Robert

Costumes : Élisabeth Cerqueira

Avec : Léa Clin et Felix Omgba et en alternance, Marine Déchelette, Guillaume Schmitt- -Bailer, Oussama Karfa, Noé Dollé

Né de la rencontre de Cléa Petrolesi avec des jeunes en situation de handicap, la pièce interroge la place de ces adolescents face au monde qui les entoure. Un spectacle où la normalité n’existe pas mais qui vient la questionner avec force.

Par leur prise de parole créative, solitaire et singulière, ces jeunes adultes ont nourri le processus d’écriture et invitent les spectatrices et les spectateurs à décaler leur vision du monde. Sur scène, accompagnés d’un musicien, acteurs professionnels et comédiens en situation de handicap portent ensemble ces récits oscillant entre le joué et le vécu pour faire vaciller nos certitudes.

https://youtu.be/VT3A6tj7s7Y

Spectacle lauréat du réseau La Vie devant soi.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/VT3A6tj7s7Y »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T22:00:00+01:00

Théâtre

Marie Charbonnier