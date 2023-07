RONCES La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 23 mars 2024, Guyancourt.

RONCES Samedi 23 mars 2024, 11h00 La Ferme de Bel Ebat A partir de 3,75 €

Compagnie Kokeshi

Chorégraphie : Capucine Lucas

Scénographie : Lise Abbadie

Avec : Maud Albertier, Haruka Miyamoto, Romane Piffaut

Une plongée dans un monde fantastique, inspirée par les contes d’Andersen, les mythologies slaves et les lumières diffuses des longs crépuscules scandinaves. Dans un paysage brumeux, trois danseuses incarnent des sorcières qui défient les lois de la nature. Au cours de ce voyage dans un monde imaginaire, celles qui furent jadis malmenées, brûlées, caricaturées sous les traits de la vieillesse, de l’aigreur et de la peur se montrent ici espiègles, culottées, combattives et joyeuses.

Offrant une danse aérienne, fluide et organique, Capucine Lucas recherche avant tout la simplicité et l’authenticité. Autour d’histoire et de parcours de femmes qui l’inspirent ou la captivent, elle construit un langage corporel universel, qui touche aussi bien les très jeunes enfants que les adultes.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3161 »}]

2024-03-23T11:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

