NIQUER LA FATALITE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 15 mars 2024, Guyancourt.

NIQUER LA FATALITE Vendredi 15 mars 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Texte : Estelle Meyer

Mise en scène : Margaux Eskenazi

Avec : Estelle Meyer, Grégoire Letouvet ou Thibault Gomez (piano, clavier) et Pierre Demange ou Maxime Mary (batterie, percussions)

Récit initiatique de la construction d’une jeune femme, ce spectacle tissé de mots et de musique fait résonner la figure protectrice et le regard de Gisèle Halimi. En jeu, sur scène, des questions de fond, de femmes, universelles aussi. Comment « être femme » se transmet par la famille et la société ? Comment devenir libre de son destin et échapper à toute prédestination ? Comment rire de la catastrophe ? Quelles nuits faut-il traverser pour enfin s’appartenir ?

Estelle Meyer nous mène sur le chemin intime de toutes les premières fois de la vie d’une petite fille jusqu’à ses 35 ans. Des premiers émois aux violences liées à la sexualité jusqu’à la quête de ressources pour ouvrir une voie possible à la guérison. Elle fait danser le masculin et le féminin dans une fête joyeuse et réparatrice pour enfin niquer la fatalité !

https://youtu.be/KIet5QFHC1M

Une poésie brute autant que délicate et lumineuse – Politis

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3158 »}] [{« data »: {« author »: « La Familia – Spectacles, Label, Editions », « cache_age »: 86400, « description »: « Niquer la Fatalitu00e9, chemin(s) en forme de femmenCru00e9ation 2023nnJeu et chant Estelle MeyernPiano, clavier Gru00e9goire LetouvetnBatterie, percussions Pierre DemangennRu00e9gie son et direction technique Thibaut LescurenRu00e9gie lumiu00e8re Fanny JarlotnnConception, u00e9criture, interpru00e9tation Estelle MeyernMise en scu00e8ne et dramaturgie Margaux EskenazinComposition musicale Estelle Meyer, Gru00e9goire Letouvet et Pierre DemangenArrangements musicaux Gru00e9goire Letouvet et Pierre DemangenCru00e9ation lumiu00e8re Pauline GuyonnetnCru00e9ation costumes Colombe Lauriot Pru00e9vostnScu00e9nographie James BrandilynChoru00e9graphie Sonia Al KhadirnnProduction La FamilianCollaboration, accompagnement et du00e9veloppement Carole Chichin u2013 Phu00e9nomu00e8nesnnCoproduction nLe Thu00e9u00e2tre Antoine Vitez u00e0 Ivry-sur-Seine, les Plateaux Sauvages, Thu00e9u00e2tre des Ilets – Centre dramatique national de Montluu00e7on, ru00e9gion Auvergne-Rhu00f4ne-Alpes, l’ECAM – Espace culturel Andru00e9 Malraux au Kremlin-Bicu00eatre, la ville de Bagnolet & l’Atmosphu00e8re – Espace culturel de MarcoussisnnAvec l’accompagnement et le soutien technique denLe Pavillon – Thu00e9u00e2tre de Romainville, Centre culturel Houdremont – ville de La Courneuve, Chu00e2teauvallon-Libertu00e9 – Scu00e8ne nationale de Toulon, La Maison de la pou00e9sie u2013 Scu00e8ne littu00e9rairennAvec le soutien dunFonds SACD musique de scu00e8ne – Du00e9partement du Val de marne – Ministu00e8re de la Culture, Direction Ru00e9gionale des Affaires Culturelles du2019u00cele de France – Adami, CNM, Ru00e9gion u00cele de France et SPEDIDAM », « type »: « video », « title »: « Teaser Niquer la fatalitu00e9 Estelle Meyer », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KIet5QFHC1M/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KIet5QFHC1M », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiOZZMjK_BGc3pLJ0RbvhBg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/KIet5QFHC1M »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

théâtre musique

Emmanuelle Jacobson-Roques