–VOLT-S 2 La Ferme de Bel Ebat Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines –VOLT-S 2 La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 8 mars 2024, Guyancourt. –VOLT-S 2 Vendredi 8 mars 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Gratuit Constante, nécessaire, la lutte pour les droits des femmes est une révolte infinie. Quand un pas en avant est constaté quelque part, trois pas en arrière le sont ailleurs. Mais qu’elle soit silencieuse ou rugissante, la révolte des femmes est universelle.

Pour cette création participative, les deux chorégraphes puisent leur inspiration dans le mouvement argentin de protestation contre les violences faites aux femmes Ni Una Menos et le poème Sangre Nuestra de Susana Chavez. Un travail autour des corps révoltés de ces femmes qui, malgré leurs meurtrissures, demeurent solides, plantées dans le sol, le torse hurlant leurs vérités. En partenariat avec le CHRS L’Équinoxe et Classe Départ. La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3168 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00

2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T22:00:00+01:00 Danse Gilles Aguilar Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu La Ferme de Bel Ebat Adresse 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Ville Guyancourt Departement Yvelines Age min 10 Age max 99 Lieu Ville La Ferme de Bel Ebat Guyancourt

La Ferme de Bel Ebat Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/