TELEPHONE-MOI Vendredi 1 mars 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Compagnie f.o.u.i.c

Texte : Jean-Christophe Dollé

Mise en scène : Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève

Avec : Stéphane Aubry, Solenn Denis, Jean-Christophe Dollé, Clotilde Morgiève et la voix de Nina Cauchard

Courant sur un demi-siècle, cette fresque familiale est conçue à la manière d’un roman épistolaire où les conversations téléphoniques se substituent aux lettres. C’est dans des cabines téléphoniques que l’existence des personnages bascule, que les moments clé de leur vie vont se produire, les grandes joies comme les tragédies.

Se jouant de la chronologie, les récits s’entremêlent autour de personnages fragiles, abîmés par la vie et qui cherchent à résoudre les énigmes de leur enfance. Passant d’une époque à l’autre, de la libération de Paris jusqu’au sacre de Zidane, les pièces de cette enquête familiale à suspens prennent peu à peu leur place dans un captivant puzzle. Un spectacle d’une puissance émotionnelle impressionnante.

Il y a une certaine forme de délice à tomber sur un joyau comme Téléphone moi. ─ The New York Times

https://youtu.be/zr6rIjPczr8

En partenariat avec l’École des Parents de Guyancourt.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/zr6rIjPczr8 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Théâtre

Stephane Audran