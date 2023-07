LAODAMIE, REINE D EPIRE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 27 février 2024, Guyancourt.

Mardi 27 février 2024, 20h30

Compagnie La Subversive

Texte : Catherine Bernard

Mise en scène : Aurore Evain

Création musicale : Nathan Gabily

Costumes : Tanya Artioli

Avec : Amal Allaoui, Nathalie Bourg, Mona El Yafi, Nathan Gabily, Matila Malliarakis, Catherine Piffaretti

Laodamie est tiraillée entre son devoir de souveraine, sa passion dévorante pour le prince Gélon et sa profonde affection pour sa sœur Nérée à qui ce dernier est promis. Loin de réduire l’intrigue à un rapport de jalousie et de rivalité, avec ce triangle amoureux, la subversive autrice renverse les constructions masculines et féminines de l’héroïsme.

Aurore Evain poursuit son travail de réhabilitation des autrices invisibilisées et met en scène la première tragédie écrite par une femme, Catherine Bernard (1663-1712), à être représentée à la Comédie française en 1689. Elle y connaitra un succès retentissant, qui vaudra à son autrice d’être trois fois couronnée par l’Académie française !

Dans le cadre du projet Édifier notre matrimoine

