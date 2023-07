LE PETIT CHAPERON ROUGE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 6 février 2024, Guyancourt.

LE PETIT CHAPERON ROUGE 6 – 10 février 2024 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Un décor à la fois réel, projeté et reflété dans un miroir utilisé comme fond de scène : nous voilà complètement plongés dans l’univers du conte. Habité par les deux narrateurs-acteurs, cet écrin fabuleux se renouvelle au fil de l’histoire, offrant plusieurs tableaux sensibles où se mêlent théâtre, arts visuels et musique.

Fidèle à la version des frères Grimm, puissante et positive, cette adaptation donne à voir une fille vaillante, qui traverse les dangers et apprend de ses erreurs pour finalement triompher du loup. Destiné aux petits comme aux grands, ce Petit Chaperon Rouge affirme le droit à la peur et à la liberté.

https://youtu.be/mDc8JR6Vers

On s’enfonce avec bonheur dans cette forêt-là, où le visible et l’invisible vont main dans la main, au rythme dansant et allègre d’une petite fille intrépide – Le Monde

Énorme coup de cœur pour ce Chaperon (…) C’est d’une puissance inouïe. – Toute la Culture

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3169 »}] [{« data »: {« author »: « TSQY Scu00e8ne nationale », « cache_age »: 86400, « description »: « Venez emprunter le chemin boisu00e9 avec le Petit Chaperon rouge pour du00e9couvrir le ru00e9cit initiatique du2019une petite fille volontaire et courageuse. Laissez-vous surprendre par cette mise en scu00e8ne immersive du conte des fru00e8res Grimm, u00e0 la fois fidu00e8le et tellement moderne. », « type »: « video », « title »: « [TEASER] Le petit chaperon rouge, Das plateau, du 6 au 10 fu00e9vrier », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/mDc8JR6Vers/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=mDc8JR6Vers », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCFfuZhdVof75mRUesCcJ41g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/mDc8JR6Vers »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-06T20:30:00+01:00 – 2024-02-06T22:00:00+01:00

2024-02-10T18:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:30:00+01:00

Théâtre

Simon Gosselin