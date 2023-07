LA COURSE DE GEANTS La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 30 janvier 2024, Guyancourt.

LA COURSE DE GEANTS Mardi 30 janvier 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 7,50 €

Texte et mise-en-scène : Mélody Mourey

Musique : Simon Meuret

Lumières : Arthur Gauvin

Scénographie : Olivier Prost

Costumes : Bérengère Roland

Chorégraphie : Reda Bendahou

Avec : Éric Chantelauze, Jordi Le Bolloc’h, Nicolas Lumbreras, Anne-Sophie Picard, Valentine Revel-Mouroz et Alexandre Texier

1960, Chicago. Passionné d’astronomie, le jeune Jack Mancini partage sa vie entre son boulot à la pizzeria, les nuits en garde à vue pour comportement violent et une mère irresponsable. Lorsqu’un professeur en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place dans une prestigieuse université, sa vie bascule.

Après ses 3 nominations aux Molières 2019 pour Les Crapauds fous, Mélody Mourey croise la petite histoire d’un jeune rebelle américain et la grande histoire de la course aux étoiles que se sont livrée, en plein guerre froide, les deux géants de l’est et de l’ouest.

Décollage immédiat ! On ne s’ennuie pas une seule seconde. Les comédiens nous emmènent sur leur planète avec une joie réelle, des sensations fortes et des étoiles plein les mirettes.. – Paris Match

https://youtu.be/b6dAlFM4Iqo

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T20:30:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

Comédie humour

