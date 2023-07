UN SOIR DE GALA La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 24 janvier 2024, Guyancourt.

UN SOIR DE GALA Mercredi 24 janvier 2024, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 7,50 €

Textes : Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et Anaïs Harté

Mise en scène : Vincent Dedienne et Juliette Chaigneau

Scénographie : Lucie Joliot

Lumière : Kelig Le Bars

Chorégraphie : Yan Raballand

Avec : Vincent Dedienne

C’est un seul en scène, mais avec plein de monde. Il y a le journaliste de matinale cynique, sexiste et obsédé par le buzz, la bourgeoise désœuvrée qui se confie à sa femme de ménage, le retraité qui s’incruste aux enterrements, la fillette qui gâche le remariage de son père, le chorégraphe qui méprise ses danseurs… Des jeunes, des vieux, des gentils-comme- tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens, quoi.

Vincent Dedienne capte les petits riens de ces personnages tous réunis pour une soirée qui tourne au jeu de massacre tendre et bien vu. Ils sont antipathiques, et c’est d’abord pour ça qu’ils sont drôles ! L’amplitude de son langage scénique, son goût pour les corps dansants et l’incarnation, son plaisir des mots fantasques et sa félicité face aux situations inattendues font de cette soirée un moment de réjouissantes découvertes !

Un véritable bijou d’humanité ─ Télérama Sortir

Surdoué, à part, inclassable ─ Le Figaro

