CI – GISAIT CYRANO Samedi 20 janvier 2024, 18h00 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Compagnie des Crescite

Adaptation et mise en scène : Angelo Jossec

Création sonore : William Langlois

Création masques : Lisa Peyron

Création costumes : Jane Avezou

Avec : Inès Chouquet, Charles Levasseur et Louisa Travers

Un personnage à l’esprit intraitable, brillant et hâbleur. Un nez proéminent que nul n’a le droit d’évoquer. Une histoire d’amour romanesque et tragique. Cyrano de Bergerac est la pièce la plus représentée du répertoire théâtral français. Pourtant le plaisir est intact à retrouver son héros tantôt bravache tantôt vulnérable et ce jeu du vers et du verbe qui vient délicieusement chatouiller les synapses.

En montant une forme raccourcie où la parole des différents protagonistes est redistribuée, Angelo Jossec joue avec cet « hyper-récit », dans une convention théâtrale poussée au bout de ses possibilités. Cette simplicité du jeu agit comme un révélateur des artifices et trace de nouveaux contours à la personnalité de Cyrano : son intransigeance ne serait-elle pas le faux-nez d’une certaine lâcheté ?

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T19:30:00+01:00

Théâtre

Coquelin Aine – L’Illustration