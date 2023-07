LE SOLDAT DE PLOMB ET LA BALLERINE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 13 janvier 2024, Guyancourt.

LE SOLDAT DE PLOMB ET LA BALLERINE Samedi 13 janvier 2024, 18h00 La Ferme de Bel Ebat A partir de 3,75 €

Compagnie À tour de bras

D’après Hans Christian Andersen

Chorégraphie : Mariangela Siani

Lumière : Damiano Foà

Marionnettes : Jessy Caillat

Voix off : Thomas Landbo

Avec : Jessy Caillat, Tom Levy et Emma Müller

Un soldat de plomb unijambiste tombe amoureux d’une ballerine en porcelaine qu’il voit, comme lui, perchée sur une seule jambe. Mais le couple est séparé par les préjugés de leur entourage et le soldat est rejeté en raison de sa différence. Pourtant, après avoir triomphé de nombreuses épreuves, le vaillant soldat retrouve enfin sa bien-aimée.

Mariangela Siani revisite le conte d’Andersen dans cette version dansée qui questionne la notion de normalité par le biais du handicap. Sur scène, entre la danse et le jeu théâtral s’invite une marionnette, miroir fragmenté des deux êtres de chair. Dans ce jeu à trois, fait d’équilibre et de déséquilibre, les ressemblances et les différences finissent par se confondre jusqu’à n’être plus perceptibles.

En partenariat avec la Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:30:00+01:00

Danse

DR