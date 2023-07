AIRS DE FETE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 19 décembre 2023, Guyancourt.

AIRS DE FETE Mardi 19 décembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Le Carnaval romain d’Hector Berlioz, les Danses slaves d’Antonín Dvořák, Till Eulenspiegel de Richard Strauss ou encore L’apprenti sorcier de Paul Dukas : le brillant ensemble de la Musique de l’air et de l’espace vous invite à célébrer dans la joie les fêtes de fin d’année.

Classée parmi les plus prestigieuses formations musicales des armées, la Musique de l’air et de l’espace est constituée d’une centaine de musiciens, tous lauréats du conservatoire national supérieur de Paris ou de Lyon. Ces musiciens virtuoses rayonnent sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger.

Première partie : les élèves de l’école municipale de Musique de Guyancourt

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3142 »}]

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T22:00:00+01:00

