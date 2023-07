ELISE – LA TRILOGIE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 16 décembre 2023, Guyancourt.

Texte et mise en scène : Élise Noiraud

Collaboration artistique : Baptiste Ribrault

Lumières et régie générale : François Duguest, Olivier Maignan et Antoine Campredon

Son : François Duguest

Avec : Élise Noiraud

Joie de l’enfance dans La Banane américaine, émois de l’adolescence avec Pour que tu m’aimes encore, questionnements du début de l’âge adulte dans Le Champs des possibles : Élise, double fictionnel de l’autrice, parcourt le chemin fragile, sensible et beau, qui nous fait passer de l’enfance à l’âge adulte.

Interprétant plus d’une trentaine de personnages, la comédienne offre une performance théâtrale explosive, à la fois drôle et sensible, noire et lumineuse, et dont la dimension universelle offre une catharsis jubilatoire. Une expérience unique : suivre, en une seule soirée, un même personnage sur trois âges de la vie, et plonger dans un format de spectacle au long cours, pour partager ensemble une vraie soirée de fête théâtrale, entre rire et larmes.

https://youtu.be/zCmizEQmBoQ

Un buffet salé sera offert au premier entracte, un buffet sucré au second.

En partenariat avec l’École des Parents de Guyancourt.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 46 https://www.lafermedebelebat.fr/

2023-12-16T18:00:00+01:00

Théâtre

