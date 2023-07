LES DIVALALA C’EST LALAMOUR La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 13 décembre 2023, Guyancourt.

LES DIVALALA C’EST LALAMOUR Mercredi 13 décembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat À partir de 6,25 €

Les Divalala

Mise en scène : Freddy Viau

Direction musicale : Raphaël Callandreau

Avec : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine

Les Divalala puisent à la source intarissable de la chanson d’amour et marquent de leur griffe inimitable la variété française. De Cora Vaucaire à Soprano en passant par Nougaro ou Johnny, Elsa ou Voulzy : le kitch accède à la distinction, les airs culte sont métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure.

Constamment sur le fil de l’humour et de l’émotion, tour à tour confiantes, légères, intriguées, fougueuses, connectées, possessives, éplorées, enflammées, ces trois virtuoses manient avec le même panache le chant polyphonique et le jeu théâtral. Le charme opère au cœur de ce spectacle kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini.

https://youtu.be/a3tQPFQIF2Q

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/

2023-12-13T20:30:00+01:00 – 2023-12-13T22:00:00+01:00

