LA TEMPETE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 1 décembre 2023, Guyancourt.

LA TEMPETE Vendredi 1 décembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 6,25 €

Cie Sandrine Anglade

Texte : William Shakespeare

Adaptation : Clément Camar-Mercier

Mise en scène : Sandrine Anglade

Scénographie : Mathias Baudry

Avec : Marie Oppert / Héloïse Cholley, Marceau Deschamps-Segura, Damien Houssier, Alexandre Lachaux, Laurent Montel / Pierre-François Doireau, Serge Nicolaï, Nina Petit, Sarah-Jane Sauvegrain / Léna Dangréaux, Benoît Segui

Sur son île magique, Prospero, ancien duc de Milan évincé par son frère, fait échouer l’équipage de celui qui l’a renversé. Entouré de sa fille, la belle Miranda, d’Ariel, un facétieux génie de l’air et de Caliban, son serviteur fourbe et repoussant, il prépare sa vengeance…

En intégrant les chansons écrites par Jonhson au XVIIe siècle pour la pièce de Shakespeare, Sandrine Anglade allie, avec ses comédiens-chanteurs, son amour de l’opéra au plaisir de la troupe. Sa mise en scène ensorcelante transporte le public dans un monde où se mêlent réel et surnaturel et où se nouent des intrigues, entre trahison et amour, tragédie et humour.

https://youtu.be/k4cBsVW094k

Si Sandrine Anglade vivait au Moyen Âge, peut-être serait-elle condamnée pour sorcellerie, […] proposer une mise en scène si brillante et si intelligente […] voilà qui relève à n’en point douter de quelque entente avec le démon. — Wanderer

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3153 »}] [{« data »: {« author »: « Scu00e8ne nationale de Bourg-en-Bresse », « cache_age »: 86400, « description »: « Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 du00e9cembre au Thu00e9u00e2tre de Bourg-en-Bresse », « type »: « video », « title »: « La Tempeu0302te – Shakespeare, Compagnie Sandrine Anglade », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/k4cBsVW094k/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=k4cBsVW094k », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCeDy9MxrRI-DWhFc9k92PKw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/k4cBsVW094k »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:00:00+01:00

Théâtre Shakespeare

Caroline Bottaro