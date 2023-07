AU NON DU PERE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 28 novembre 2023, Guyancourt.

AU NON DU PERE Mardi 28 novembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Madani Compagnie

Texte et mise en scène : Ahmed Madani

Images vidéo : Bastien Choquet

Environnement sonore : Christophe Séchet

Construction, régie : Damien Klein

Avec : Anissa et Ahmed

Anissa n’a pas connu son père. Elle le recherche depuis son plus jeune âge. Un jour, elle retrouve sa trace d’une manière digne d’un téléfilm mélodramatique. Ahmed Madani, fasciné par son récit, la pousse à partir à la recherche de cet homme. Cette quête riche en péripéties sera à l’origine d’Au non du père.

Sur scène, tandis qu’Anissa prépare des pâtisseries qu’elle offrira au public, ils racontent leurs péripéties et se livrent à une réflexion sensible et joyeuse sur la paternité. Entre théâtre, pâtisserie, vidéo, parcours de vie, cette performance est une ode à l’espérance, à la résilience, au pardon et à la force de vie. Elle se déploie dans un suspense qui nous tient en haleine jusqu’à la résolution finale.

En partenariat avec l’École des Parents de Guyancourt.

https://youtu.be/M_y64tHznh8

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3145 »}] [{« data »: {« author »: « Madani Compagnie », « cache_age »: 86400, « description »: « Depuis 2012, Madani Compagnie du00e9veloppe le projet artistique Face u00e0 leur destin qui su2019interroge sur le destin de la jeunesse des quartiers populaires. Un premier opus consacru00e9 au point de vue des jeunes hommes a donnu00e9 naissance u00e0 deux cru00e9ations : Illumination(s) en 2012 et Je marche dans la nuit par un chemin mauvais en 2014. La ru00e9flexion consacru00e9e au point de vue des jeunes femmes su2019est concru00e9tisu00e9e par la cru00e9ation de F(l)ammes en 2016 et de Ju2019ai rencontru00e9 Dieu sur Facebook en 2018. Le dernier opus consacru00e9 aux rapports entre les hommes et les femmes a abouti u00e0 la cru00e9ation du2019Incandescences en 2021. Au non du pu00e8re, mis en chantier en 2019 et finalisu00e9 u00e0 lu2019automne 2021 au Thu00e9u00e2tre Am Starm Gram u00e0 Genu00e8ve, vient clore lu2019ensemble de cette trilogie. nnAnissa nu2019a pas connu son pu00e8re, elle le recherche depuis son plus jeune u00e2ge. Un jour, elle retrouve sa trace du2019une maniu00e8re digne des tu00e9lu00e9films les plus mu00e9lodramatiques. Dix ans plus tard, Ahmed Madani, fascinu00e9 par son histoire, la pousse u00e0 partir u00e0 la recherche de cet homme pour en avoir le cu0153ur net. Il propose u00e0 Anissa du2019organiser son voyage et de lu2019accompagner. En accomplissant ce voyage vers son pu00e8re, Anissa accomplit un voyage vers elle-mu00eame. A leur retour, ils du00e9cident de cru00e9er un spectacle qui racontera leur incroyable pu00e9riple.nnCru00e9ation octobre 2021nrTout publicrnDuru00e9e 1h45nnDistributionrnavec Anissa et Ahmed Madanirntexte et mise en scu00e8ne Ahmed Madanirnenvironnement sonore Christophe Su00e9chetrnimages vidu00e9o Bastien Choquetrnconstruction, ru00e9gie Damien Kleinrnadministration Pauline Dagronrndiffusion et du00e9veloppement Rachel Barrierrnproduction Adrienne Villiers-Moriamu00e9rrrnnTexte u00e9ditu00e9 chez Actes Sud-Papiers rrrnnProduction Madani CompagniennrCoproduction et aide u00e0 la ru00e9sidence Fontenay en Scu00e8nes / Ville de Fontenay-sous-Bois, Le Thu00e9u00e2tre Bru00e9tigny – scu00e8ne conventionnu00e9e du2019intu00e9ru00eat national art et cru00e9ation, Lu2019Atelier u00e0 spectacle – Scu00e8ne conventionnu00e9e de lu2019Agglo du Pays de Dreux pour lu2019accompagnement artistique / (Vernouillet u2013 28)rcoproduction Le Grand T – Thu00e9u00e2tre de Loire-Atlantique, La Scu00e8ne nationale de lu2019Essonne, Agora u2013 Desnos aide u00e0 la ru00e9sidence Thu00e9u00e2tre Am Stram Gram – Genu00e8ve (Suisse), La Minoterie – scu00e8ne conventionnu00e9e Art, enfance, jeunesse u2013 Dijon (21)rnnAvec le soutien de la Fondation E.C.Art-POMARET et du Conseil Du00e9partemental de lu2019EssonnennCru00e9dits photo de couverture : Nicole Bengiveno – The New York Times », « type »: « video », « title »: « AU NON DU Pu00c8RE d’Ahmed Madani – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/M_y64tHznh8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=M_y64tHznh8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIm7LzXQbqOS3cPUkAG3qBA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/M_y64tHznh8 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:00:00+01:00

Théâtre

@ Ariane Catton