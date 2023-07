LA JEUNE FILLE SANS MAINS La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 25 novembre 2023, Guyancourt.

LA JEUNE FILLE SANS MAINS Samedi 25 novembre, 18h00 La Ferme de Bel Ebat A partir de 3,75 €

Direction artistique : Hestia Tristani

Texte : Laurent Gardeux d’après Jacob et Wilhelm Grimm

Mise en scène : Eve Weiss et Ollivier Broda

Avec : Olivier Broda (jeu), Laurent Gardeux (musique) et Hestia Tristani (jeu, chant)

Un meunier sans le sou est tenté par le Diable et accepte de lui vendre sa fille. La jeune fille parvient à lui échapper, mais son père lui a coupé les mains. Commencent alors de longues années d’errance dans la forêt où bonne et mauvaise fortunes, joies et peines tisseront le destin de la jeune fille qui sera finalement récompensée pour son courage et sa générosité.

À partir du conte des frères Grimm, la Compagnie du Loup-Ange conçoit un captivant opéra visuel, véritable ode au féminin, à la résilience et à l’initiation aux forces de la Nature. Les mots et la musique baroque se mêlent aux images animées et projetées sur un décor de fils et de draps tendus pour donner corps à cette histoire intemporelle qui débute dans le drame et s’achève dans la lumière.

Dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

https://youtu.be/a6mjy4vYLyI

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:30:00+01:00

Opéra Conte

David Belhassen