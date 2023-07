ANCRAGE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 18 novembre 2023, Guyancourt.

Compagnie Sencirk

Création et mise en scène : Modou Fata Touré

Regards extérieurs : Nathalie Tarlet, Boureima Keinou

Création Lumière : Grégoire de Lafond

Création sonore et musicale : Loïc Sagot

Avec : Ibrahima Camara et Modou Fata Touré

Deux êtres se jaugent, s’observent, s’affrontent, puis s’apprivoisent mutuellement pour finalement trouver leur point d’ancrage. Un nouveau monde s’invente alors, où la nature et l’humain se confondent, s’enracinent l’un à l’autre et nous plongent dans une profonde paix.

Modou Fata Touré, figure artistique emblématique du Sénégal, imagine un spectacle profondément nourri par sa terre d’origine. Sur le plateau, les artistes explorent et expérimentent des matières brutes et des matériaux inattendus. Utilisant la paille, la terre ou le bois, ils créent de nouvelles techniques et inventent une nouvelle façon de faire du cirque. Une manière de revendiquer à la fois un ancrage dans la terre ancestrale et le désir d’ouvrir une nouvelle voie pour le cirque contemporain d’Afrique.

Dans le cadre de la nuit du cirque.

https://youtu.be/pXybPg9s1fk

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 46 https://www.lafermedebelebat.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/pXybPg9s1fk »}]

