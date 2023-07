HEXAGONAL La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 14 novembre 2023, Guyancourt.

HEXAGONAL Mardi 14 novembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Compagnie Iffra Dia

Chorégraphie : Iffra Dia

Lumières : Maël Guiblin

Musique : Aho Saan (en cours)

Avec : Boris Bodonon, Massamba Djibalene, Yetognon Medesseganvi, Iffra Dia

Dans sa nouvelle création, le chorégraphe questionne l’héritage inscrit dans chacun de ses danseurs, qu’il soit, comme lui, pionnier du hip-hop hexagonal ou bien issu de la dernière génération. Comment se transmet ce langage corporel de l’un à l’autre ? Comment le corps conserve-t-il puis fait-il évoluer une gestuelle ? Ensemble, ils explorent leur style de prédilection, le breakdance, cassant les codes du Top Rock et de la danse au sol avec virtuosité, créativité et humour.

« Notre danse s’est forgée avec nos imaginaires et les gestes qui nous entourent ; elle est plurielle, hexagonale et d’ailleurs ». Iffra Dia, grande figure du hip-hop français, intègre en 1984 la première compagnie professionnelle de hip-hop, Black, Blanc, Beur, et contribue à l’émergence du B-Boying en France. Il porte un regard singulier et humaniste sur la danse, orienté vers l’introspection, l’instant et la transmission.

En partenariat avec la Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T20:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

Danse Hip-hop

CCNRB