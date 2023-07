LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS A QUATRE) La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 7 novembre 2023, Guyancourt.

LES GOGUETTES (EN TRIO MAIS A QUATRE) Mardi 7 novembre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 6,25 €

Mise en scène : Yéshé Henneguelle

De et avec : Aurélien Merle, Clémence Monnier, Stan et Valentin Vander

Après une tournée de 4 ans à guichet fermé, les chansonniers des temps modernes déboulent à Bel Ébat, pour créer leur nouveau spectacle. Piochant avec allégresse dans le répertoire de la chanson populaire, les quatre parodistes combinent avec talent les ingrédients de leur irrésistible succès : une actualité qui ne ramollit jamais, des politiciens qui inlassablement tendent l’autre joue, une intarissable envie de rire à leurs dépens dans la plus pure tradition des bouffons du Roi !

Armés de leur fidèle piano, de rutilantes guitares et d’époustouflants synthétiseurs, Les Goguettes (en trio mais à quatre) disruptent l’art de la parodie et sont capables de se moquer de tout, y compris d’eux-mêmes, avec un humour décapant, incisif, parfois cruel mais jamais méchant ni vulgaire.

Première partie : Un avant-goût des Mélodies Chroniques de Patrice Mercier à retrouver le samedi 2 mars à l’Auditorium de La Batterie

Beaucoup de dérision et une sacrée suite dans les idées. TTTT – Télérama

Une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité – Le Monde

https://youtu.be/1UaGsFvaTGs

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3157 »}] [{« data »: {« author »: « Les Goguettes », « cache_age »: 86400, « description »: « LA TOURNu00c9E DES 10 ANS – n10.03.23 – LILLE – Thu00e9u00e2tre Su00e9bastopol n22.03.23 – LYON – Bourse du Travailn05.04.23 – BORDEAUX – Thu00e9u00e2tre Fu00e9minan06.04.23 – TOULOUSE – Casino Barriu00e8ren18.04.23 – PARIS – La Cigalen19.04.23 – PARIS – Les Folies Bergu00e8ren20.04.23 – PARIS – Le Casino de Parisn22.04.23 – NANTES – Citu00e9 des Congru00e8s nEt en tournu00e9e dans toute la France !nBilletteries : https://bnds.us/fvyrvqn—————————-nn »49.3 » sur l’air de « u00c7a plane pour moi » par Plastic BertrandnnEnregistru00e9 au Quai 3 au Pecq et filmu00e9 au CRESCO u00e0 Saint-Mandu00e9 nnChant et batterie : Auru00e9lien MerlenPiano et choeurs : Clu00e9mence MonniernGuitare et choeurs : Valentin VandernChoeurs : Stan de Fournoux nSon : Dimitri BaizeaunImages, mixage et montage : Auru00e9lien Merle nMerci u00e0 Yu00e9shu00e9 Henneguelle, Alain Caron, le CRESCO (Saint-Mandu00e9), Ludo Laurent-Testoris, Angel Antelo Garciao ainsi qu’u00e0 Vu00e9ro de Fournous, Catherine Cavaletto et Laure Lichu00e8re pour les fringues ! nn——————————nWam ! Bam !nLe pouvoirnC’est trop bonnard, j’ suis accro un vrai junkie, il me faut ma dose, nPru00e9sident, 5 ans, le pied, chanmu00e9 !nJ’ai remis une piu00e8ce dans la machine, et jackpot t’imagines !nWouhouhouhou !nJ’ai gagnu00e9 une partie gratuite !nnAllez hop !nJ’ remets u00e7a, comment u00e7a une Assemblu00e9e ?nElle fait quoi ma majoritu00e9, elle s’est tiru00e9enOpposition, piu00e8ge u00e0 cons nJu2019 vais envoyer Elisabeth Borne faire sa loinWouhouhouhou !nConnaissent pas son super pouvoir !nn49.3 ! u2026nnAllez hop ! Le BudgetnLa Su00e9cu, lu00e0 c’est ru00e9glu00e9 vos amendements de gros losersnDu00e9putu00e9s vidu00e9s, brimu00e9s, du00e9gou00fbtu00e9snI am the king of L’Elysu00e9e !nFallait pas m’u00e9liser !nWouhouhouhou !nGare u00e0 la queen of Matignon !nn49.3 ! u2026nnAllez hop !nJe suis l’ roi, touchez pas ma ru00e9forme des retraitesnIt’s not today que vous arriverez u00e0 m’ couper la tu00eatenM’en fous des mentions d’ censurenWouhouhouhou !nMotion de censure de s’ plantern nAllez hop !nLes cocos, vous pouvez vous couchernEnfin c’est marre, faut arru00eater de me faire chier sinon l’Assemblu00e9enJe vais vous l’u00e9parpillernWouhouhouhou !nFau00e7on puzzlenn49.3 ! u2026″, « type »: « video », « title »: « 49.3 – Les Goguettes (en trio mais u00e0 quatre) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/1UaGsFvaTGs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=1UaGsFvaTGs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCL95UhlTaJ5YNJczY5I-X5A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/1UaGsFvaTGs »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

Chanson humour

Jean-François Robert