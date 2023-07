LA FERME DES ANIMAUX La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 21 octobre 2023, Guyancourt.

LA FERME DES ANIMAUX Samedi 21 octobre, 18h00 La Ferme de Bel Ebat A partir de 3,75 €

Compagnie La Fleur du Boucan

Texte, adaptation : création collective

Mise en scène, musique : Manuel Diaz

Direction artistique : Nicolas Luboz

Scénographie : Federica Buffoli

Lumière : Flora Cariven

Création masques : Charlène Dubreton

Avec : Sara Charrier et Nicolas Luboz

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous les animaux sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent et commence alors une lutte acharnée pour le pouvoir. De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place ?

Un narrateur, une narratrice, une assemblée d’objets, des personnages qui s’affrontent et une histoire qui sonne comme une mise en garde : une révolution menée par des gens ivres de pouvoir ne peut aboutir qu’à un changement de maître.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Théâtre d’objets théâtre

Léo Arcangeli