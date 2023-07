LA CORDE TRIPLE La Ferme de Bel Ebat Guyancourt, 13 octobre 2023, Guyancourt.

LA CORDE TRIPLE Vendredi 13 octobre, 20h30 La Ferme de Bel Ebat A partir de 4,25 €

Compagnie Maria Mendy

Direction artistique, scénographie, costumes : Maria Mendy

Chorégraphie : Maria Mendy et les danseurs

Musique : Mehdi Abdesslam

Lumière : Sylvain Rénier

Avec : Idriss et Pierre Da Silva, Maria Mendy, Romuald Sellin

Les liens qui unissent les membres de sa compagnie ont conduit la chorégraphe Maria Mendy à s’interroger sur ce qui fait le ciment de l’amitié dans un monde où les divisions sont multiples et où la solidarité s’étiole. Convaincue que l’amour des autres passe par ce que l’on donne autant que par ce que l’on est capable de recevoir, elle conçoit sa pièce autour de cette maxime de l’Ecclésiaste : « Deux valent mieux qu’un (…) car, s’ils tombent, l’un relève son compagnon; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever! »

Solidaires comme les brins d’une corde tressée, les danseurs et danseuses développent un hip-hop puissant, dynamique, original, teinté d’influences multiples. Porté par une composition musicale originale, le groupe uni offre une interprétation généreuse née d’une écriture commune.

En partenariat avec la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

danse hip-hop

