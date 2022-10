UNE HISTOIRE DU TEMPS AU GALOP La Ferme De Bel Ebat Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

UNE HISTOIRE DU TEMPS AU GALOP La Ferme De Bel Ebat, 19 novembre 2022, Guyancourt. UNE HISTOIRE DU TEMPS AU GALOP Samedi 19 novembre, 18h00 La Ferme De Bel Ebat

A partir de 7,50 €

Théâtre, musique et peinture La Ferme De Bel Ebat 1 place de Bel Ebat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ Un fabuleux et vertigineux voyage dans le temps sur le dos de « la plus noble conquête que l’homme ait jamais faite », le cheval. Compagnie In Cauda

Texte et mise en scène Godefroy Ségal Avec Nathalie Hanrion, Jean Michel Hannecart (peinture), Sacha Hannecart (clarinette), distribution en cours Un monsieur Loyal, aussi érudit que captivant, entouré d’une comédienne circassienne, d’un peintre contemporain et de deux musiciens, déroule un long fil rouge symbolisant le temps qui s’étend, se rétracte et dont la relativité vertigineuse surprend. De Chauvet à Hans le Malin, en passant par Homère, il narre de fabuleuses histoires de chevaux réels ou légendaires qui jalonnent le parcours de l’humanité. Le spectacle mêlant théâtre, musique, peinture et cirque, est conçu comme un voyage à dos de cheval, galopant d’un âge à l’autre, où petite et grande histoire se croisent et se séparent. L’auteur et metteur en scène Godefroy Ségal, parlant d’art aussi bien que de physique quantique, offre une fascinante vision du monde où rien n’arrive par hasard et où tout est coïncidence !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T18:00:00+01:00

2022-11-19T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu La Ferme De Bel Ebat Adresse 1 place de Bel Ebat 78280 Guyancourt Ville Guyancourt Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville La Ferme De Bel Ebat Guyancourt Departement Yvelines

La Ferme De Bel Ebat Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

UNE HISTOIRE DU TEMPS AU GALOP La Ferme De Bel Ebat 2022-11-19 was last modified: by UNE HISTOIRE DU TEMPS AU GALOP La Ferme De Bel Ebat La Ferme De Bel Ebat 19 novembre 2022 Guyancourt La Ferme De Bel Ebat Guyancourt

Guyancourt Yvelines