01 30 48 33 44 https://www.lafermedebelebat.fr/ Finalistes de « La France a un incroyable talent » en 2021, les Trois frères, unis par la même passion, se livrent à d’époustouflants numéros de jonglerie musicale avec une virtuosité et un humour percutant. Les frères Colle

Mise en scène Éric Bouvron Avec Clément, Stéphane et Cyril Colle Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fantaisie et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Dans ce spectacle étonnant, sans paroles mais à la créativité illimitée, tout est source de percussion. Entre rythmes effrénés et poésie, ils mélangent les disciplines avec une maitrise époustouflante et une allégresse contagieuse !

