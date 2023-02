Je n’ai pas de toit qui m’abrite et il pleut dans mes yeux… La Ferme De Bel Ebat

Tarifs : 17 / 11,5 / 8,5 €

« Un magnifique solo ! Jérémie Sonntag, le comédien, se place à l’endroit juste, là où la création poétique semble s’élaborer et jaillir. » – TÉLÉRAMA TT La Ferme De Bel Ebat 1, Place De Bel Ebat, 78280, Guyancourt Un jeune homme, seul, errant dans la ville, parle… Heurté par l’agitation du monde, il vibre et dérive dans les méandres de sa solitude qu’il découvre poétique…

Sur scène, s’entremêlent poèmes, extraits des Cahiers de Malte Laurids Brigge, vidéos et musique : un spectacle sensitif où la raison laisse place au lâcher prise et à l’errance dans l’oeoeuvre de Rainer Maria Rilke… D’après Rainer Maria Rilke

Les arpenteurs de l’invisible

Conception et mise en scène : Florian Goetz et Jérémie Sonntag

Vidéo : Élise Passavant et Émilie Villemagne

Avec Jérémie Sonntag

