A partir de 4,25 €

Dans le cadre du festival Kalypso

La Ferme De Bel Ebat 1, Place De Bel Ebat, 78280, Guyancourt

Une musique arabo-andalouse et un chant médiéval réinventés s’élèvent et s’entrelacent dans la lumière feutrée. Une danseuse et un danseur que tout semble opposer, depuis leur silhouette jusqu’à leur gestuelle, atteignent une harmonie inattendue. fiBraM est ce fil très fin qui relie réel et imaginaire, chute et équilibre. Ce lien fragile entre plusieurs éléments qui ne semblent pouvoir être liés. Tout est en équilibre. Les choses tiennent mais qu’à un fil.

En créant simultanément la musique et la danse et en invitant au plateau quatre artistes aux univers si différents, les deux chorégraphes font entrer en résonnance les sons et les corps. Ils imaginent une nouvelle forme d’expression portée par ce quatuor sensible et envoûtant.

En partenariat avec La Commanderie – Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines

Compagnie Chriki’Z

Chorégraphie Jeanne Azoulay et Amine Boussa

Musique originale Alexandre Dai Castaign

Lumières Nicolas Tallec

Costumes Claude Murgia

Avec Jeanne Azoulay, Nassim Feddal (danse), Mohamed Abozekry (oud), Alice Duport-Belgier (chant)



