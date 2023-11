Visite et ateliers de la ferme La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche, 3 février 2024, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Venez visiter la ferme pédagogique d’Apolline et découvrir les différents animaux présents autour de différentes thématiques (à choisir lors de la réservation). Programme joint.

Tarifs et réservations : www.lafermedapolline.fr.

2024-02-03 15:00:00 fin : 2024-02-03 17:00:00. .

La Ferme d’Apolline La Mulotière

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Come and discover the different animals present on Apolline’s Farm and help us in one of our daily tasks. For the older ones, discover the secrets of making apple juice.

From 2 months (visit of the animals) – Wednesday from 10 to 11 am – Price: 3 € /pers

From 5 years old (visit of the animals) – Saturday from 10 am to 11 am – Price: 3 € /pers

From 7 years old (visit of the animals of the farm) – Friday from 3 pm to 4 pm – Price: 3 € /pers

From 5 years old (From apple tree to juice) – Saturday from 2 to 3 pm Price: 5 € /pers

Venga a visitar la granja educativa de Apolline y descubra los diferentes animales en torno a diferentes temas (a elegir en el momento de la reserva). Programa adjunto.

Precios y reservas: www.lafermedapolline.fr

Besuchen Sie den pädagogischen Bauernhof von Apolline und entdecken Sie die verschiedenen Tiere dort rund um verschiedene Themen (bei der Reservierung auswählen). Programm liegt bei.

Preise und Reservierungen: www.lafermedapolline.fr

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche