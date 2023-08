Visite et ateliers de la ferme La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche, 24 octobre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline . A préciser de septembre à février les oiseaux ne sont plus visible sur site..

– visite 10h30-11h30 pour les plus jeunes

– visites et soins 15h-17h + 6 ans,

Tarifs et réservations : www.lafermedapolline.fr.

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 17:00:00. .

La Ferme d’Apolline La Mulotière

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Come and discover the different animals on Apolline’s Farm. Please note that from September to February the birds are not visible on site.

– visit 10.30am-11.30am for younger children

– visits and care 3pm-5pm + 6 years old,

Prices and reservations: www.lafermedapolline.fr

Venga a descubrir los diferentes animales de la Granja de Apolline. Tenga en cuenta que de septiembre a febrero las aves no son visibles en el lugar.

– visita 10h30-11h30 para los más pequeños

– visitas y cuidados 15h-17h + 6 años,

Precios y reservas: www.lafermedapolline.fr

Entdecken Sie die verschiedenen Tiere, die auf der Ferme d’Apolline leben. Bitte beachten Sie, dass von September bis Februar die Vögel nicht mehr vor Ort zu sehen sind.

– besuch 10.30-11.30 Uhr für die Jüngsten

– besuche und Pflege 15h-17h + 6 Jahre,

Preise und Reservierungen: www.lafermedapolline.fr

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme