Une véprée festive à la ferme La Ferme d’Antan Plédéliac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plédéliac

Une véprée festive à la ferme La Ferme d’Antan, 21 mai 2023, Plédéliac. Une véprée festive à la ferme Dimanche 21 mai, 14h00 La Ferme d’Antan Entrée payante : adulte 6€50 / enfant et tarif réduit 4€00 Ferme traditionnelle, témoignage vivant et authentique d’un mode de vie rural du début du 20è siècle. Découvrez la maison d’habitation et ses dépendances où règne l’âme paysanne !

Pendant cet après-midi festive, le gallo sera mis à l’honneur avec des ateliers cuisine, contes, visites guidées en gallo

La véprée sera rythmée par une ambiance musicale traditionnelle. La Ferme d’Antan Le Saint-Esprit des bois, 22270 Plédéliac Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@ferme-dantan22.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296348077 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ferme-dantan22.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-21T14:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

2023-05-21T14:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00 gallo contes Ferme d’Antan

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plédéliac Autres Lieu La Ferme d'Antan Adresse Le Saint-Esprit des bois, 22270 Plédéliac Ville Plédéliac Departement Côtes-d'Armor Age max 99 Lieu Ville La Ferme d'Antan Plédéliac

La Ferme d'Antan Plédéliac Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pledeliac/

Une véprée festive à la ferme La Ferme d’Antan 2023-05-21 was last modified: by Une véprée festive à la ferme La Ferme d’Antan La Ferme d'Antan 21 mai 2023 La Ferme d'Antan Plédéliac Plédéliac

Plédéliac Côtes-d'Armor