Copains du Monde à la ferme d’ Ecancourt – Secours populaire français LA FERME D ECANCOURT Jouy-le-Moutier, 21 août 2023, Jouy-le-Moutier.

Notre village « copains du monde » joue son role d’éducation populaire et accueille des enfants du Val d’Oise et l’Europe à la ferme d’écancourt. L’objectif principal de ce séjour étant de leur faire découvrir la solidarité à travers des débats et de jeux collectifs ainsi qu’un soutien scolaire chaque jour de la semaine. Durant ce séjour, les enfants pourront également découvrir le monde de la ferme avec sa basse-cour et le potager. Par ailleurs, nous offrirons aux enfants une journée à la mer. C’est donc un séjour complet, tant du point de vue culturel qu’ humain ainsi que des activites civiques et écologiques, que ces enfants vont pouvoir vivre pendant cinq jours.

LA FERME D ECANCOURT 95280 JOUY LE MOUTIER Jouy-le-Moutier 95280 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134642020 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-26T04:30:00+02:00 – 2023-08-26T05:00:00+02:00