La Ferme bourbonnaise Moulins, jeudi 4 avril 2024.

La Ferme bourbonnaise Moulins Allier

Partagez un moment festif et convivial ! Des producteurs locaux se retrouvent pour vous offrir un moment entre amis et collègues autour d’un verre ou d’une planche apéritive. Le tout en musique et en compagnie de vaches, de béliers et d’ânes bourbonnais !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 17:00:00

fin : 2024-04-04 19:00:00

Cours Jean Jaurès

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement La Ferme bourbonnaise Moulins a été mis à jour le 2024-03-26 par Office du tourisme de Moulins & sa région