La Ferme aux Crocodiles – Saison 2023 LA FERME AUX CROCODILES, 25 janvier 2023, PIERRELATTE.

La Ferme aux Crocodiles – Saison 2023 LA FERME AUX CROCODILES. Un spectacle à la date du 2023-01-25 à 00:00 (2023-01-25 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Valable du 01/04 au 30/09/2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 3 ans À La Ferme aux Crocodiles, plongez au cœur d’une réserve tropicale abritant près de 600 animaux : crocodiles, tortues géantes, serpents, lézards, oiseaux, poissons… et tout autant de plantes exotiques. Avec un parcours ludique et pédagogique, vivez une expérience unique et découvrez tous les secrets de nos pensionnaires ! Dépaysement garanti ! Visite accessible par tous les temps, site couvert et tempéré. Informations pratiques :Horaires : mars à juin : 10h – 17h, juillet et août 9h30-17h, septembre et octobre 10h – 17h, novembre à février 10h-16hAccès PMR, parking gratuit, restauration sur place, aire de pique nique, boutique, aires de jeux intérieures et extérieures. Temps de visite : 2h30

Votre billet est ici

LA FERME AUX CROCODILES PIERRELATTE 395 Allée de Beauplan Drome

Valable du 01/04 au 30/09/2023 selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 3 ans

À La Ferme aux Crocodiles, plongez au cœur d’une réserve tropicale abritant près de 600 animaux : crocodiles, tortues géantes, serpents, lézards, oiseaux, poissons… et tout autant de plantes exotiques.

Avec un parcours ludique et pédagogique, vivez une expérience unique et découvrez tous les secrets de nos pensionnaires ! Dépaysement garanti !

Visite accessible par tous les temps, site couvert et tempéré.

Informations pratiques :



Horaires :

mars à juin : 10h – 17h, juillet et août 9h30-17h, septembre et octobre 10h – 17h, novembre à février 10h-16h

Accès PMR, parking gratuit, restauration sur place, aire de pique nique, boutique, aires de jeux intérieures et extérieures.

Temps de visite : 2h30

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici