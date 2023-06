Ferme ouverte maraîchage / céréales bio la ferme aux cailloux Arces, 11 juin 2023, Arces.

Ferme ouverte maraîchage / céréales bio Dimanche 11 juin, 14h00 la ferme aux cailloux Entrée libre

A l’invitation de la Confédération Paysanne de l’Yonne, La Ferme aux Cailloux ouvre ses portes le dimanche 11 juin à partir de 14h à Arces Dilo pour vous faire découvrir son jardin maraîcher et la ferme dans son ensemble. Une buvette et un petit marché de producteurs bio vous y attende, ainsi qu’une projection et un débat autour du thème de l’eau comme bien commun.

la ferme aux cailloux 19 route de Saint FLorentin 89320 ARCES DILO Arces 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « confederationpaysanne89@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « lafermeauxcailloux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0671250530 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670487640 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T14:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

agriculture biologique ferme paysanne

Confédération Paysanne de l’Yonne