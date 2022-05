La ferme aux animaux

2022-05-15 – 2022-05-15 8 Clara la fermière reçoit pour les vacances sa petite nièce Marie qui vient de la grande ville. La petite fille de 3 ans n'a encore jamais vu les animaux de la ferme. Mais le lendemain de son arrivée, au moment où Clara veut l'emmener faire sa sieste pour qu'elle soit en forme pour découvrir ensuite les animaux, Marie est introuvable. Clara va alors aller voir les différents animaux pour leur demander s'ils n'ont pas vu Marie. Spectacle d'éveil pour les plus petits de 1 à 4 ans. A la Comédie d'Aix

