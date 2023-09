Cet évènement est passé Visite de savonnerie artisanale La ferme aux ânesses Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres Visite de savonnerie artisanale La ferme aux ânesses Bressuire, 15 septembre 2023, Bressuire. Visite de savonnerie artisanale 15 – 17 septembre La ferme aux ânesses Gratuit. Entrée libre. Visitez la savonnerie artisanale et rencontrez les anesses avant de profiter du bar champêtre ! Ressourcez-vous dans cet écrin de verdure avec ce fidèle compagnon aux grandes oreilles ou d’une visite de l’asinerie, la ferme, la savonnerie avec présentation des ânesses et selon la saison nourrissage des ânons, observation de la traite. La ferme aux ânesses La Bellardiere, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Terves Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu La ferme aux ânesses Adresse La Bellardiere, 79300 Bressuire Ville Bressuire Departement Deux-Sèvres

