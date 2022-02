La ferme au Village Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Le Grand-Bornand

La ferme au Village Le Grand-Bornand, 20 février 2022, Le Grand-Bornand. Le Grand-Bornand Village Devant l'Office de tourisme

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20 19:00:00 Le Grand-Bornand Village Devant l'Office de tourisme

Les jeunes agriculteurs de la vallée de Thônes proposent de la vente de fromage de Savoie : reblochon, tomme de Savoie, chevrotin, abondance, beaufort, raclette et emmental. Mini-ferme avec la présence de nombreux animaux devant l'Office de tourisme.

