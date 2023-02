La ferme au chapeau vert – Les Bouchoux : Après-midi conte et crêpes Les Bouchoux Catégories d’Évènement: Jura

Jura La ferme au chapeau vert – Les Bouchoux : Après-midi conte et crêpes Le 19 février à partir de 16h. Participation libre. Réservations au 06.20.79.95.41. A 16h : Goûter à la ferme. A 17h : Spectacle de contes avec Anouk Jeannon, conteuse. info@chapeauvert.com +33 3 84 42 79 59 https://www.chapeauvert.com/ Les Bouchoux

